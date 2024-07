SESTO FIORENTINO (FI) – Teresa Luongo, nata a San Giorgio del Sannio da una famiglia numerosa, emigrata negli Stati Uniti con il marito e mai più tornata. E Chiara Calda, rientrata in Italia dal Perù e poi di nuovo in fuga…

Due donne del Novecento che hanno vissuto il periodo della migrazione italiana. Ai diari privati di Chiara Calda e Teresa Luongo, è ispirato “Lammerica”, spettacolo che la compagnia Catalyst presenta giovedì 18 luglio nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze).

Ingresso libero, consigliata la prenotazione online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055.4496851.

Diretto da Riccardo Rombi, “Lammerica” vede in scena le attrici Giorgia Calandrini e Dafne Tinti. Lo spettacolo è frutto di un lavoro di ricerca e sperimentazione artistica, racconta due viaggi intensi di due donne comuni, uno verso l’America, l’altro verso l’Italia, attraverso un’esclusiva elaborazione scenica e sonora delle pagine dei due testi autografi.

I diari scelti per la lettura scenica provengono dalla selezione di testi eseguita per il progetto “Italiani all’estero” dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, realizzato con il contributo della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero.

Nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Info e programma completo sul sito www.bibliosesto.it. La prevista recita di lunedì 16 luglio è stata annullata per motivi organizzativi.