VIAREGGIO – Il vuoto da colmare è ampio. Nell’area nord della Toscana sono oltre 6 mila i posti di lavoro vacanti per quanto riguarda il mese di ottobre.

Un dato che va moltiplicato per tre, se si prende in esame il trimestre che va da novembre a gennaio 2023. L’indagine, realizzata da Unioncamere e Anpal, si basa su un campione di 2.100 imprese in cerca di manodopera. “Anche in questa tornata si conferma il ‘mismatch’ tra domanda e offerta di lavoro, che nei nostri territori è particolarmente elevato – ha affermato Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio dalla Toscana nord ovest -. Un fenomeno in crescita anche a livello nazionale dove mediamente sono necessari 4 mesi per trovare il personale di cui le imprese hanno bisogno”.

A livello provinciale, a Pisa le richieste nel trimestre sono state quasi 8 mila, con una flessione del 12% rispetto al 2021; a Massa-Carrara oltre 4 mila (un anno fatto era un migliaio in più, mentre a Lucca sono poco meno di 7 mila, con una diminuzione su novembre 2021 del 14%.