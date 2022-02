SAN GIMIGNANO – Oltre 300 metri di acquedotto che saranno risanati. Una condotta arrivata a “fine vita” che verrà sostituita da una nuova tubazione molto più performante.

Un investimento da 100mila euro che garantirà significativi benefici per il servizio idrico. Sono questi i principali risultati attesi dall’intervento in corso in via Crocetta a Ulignano, nel comune di San Gimignano. “Si tratta – precisa il presidente di Acque, Giuseppe Sardu – della prima parte di un più ampio progetto che interesserà la tubazione anche lungo le vie Val d’Elsa e IV novembre. Obiettivo: migliorare la distribuzione della risorsa idrica, evitando sprechi e disagi dovuti alle perdite”.

L’intervento, progettato da Ingegnerie Toscane, rientra nelle attività che Acque sta portando avanti con l’amministrazione comunale per il progressivo ammodernamento dell’acquedotto locale, anche con riferimento alle frazioni. Basti pensare al risanamento delle tubazioni nelle località di Cinitroia e Cortennano (interventi conclusi nel 2020), o ai lavori per la sostituzione dell’acquedotto in località Casale (in fase di aggiudicazione). Senza dimenticare il “secondo tempo” del servizio, con importanti interventi sulla fognatura e depurazione che, sommati ai progetti sull’acquedotto, portano a circa 550mila euro di investimenti solo negli ultimi anni.

I lavori in via Crocetta comportano la posa in opera e l’attivazione di 310 metri di tubazioni, al posto di quelle attualmente in funzione, in cattive condizioni a causa della loro vetustà. Non si tratta “solo” di una mera sostituzione: i lavori consentiranno anche un potenziamento del servizio idrico, grazie al materiale di cui è composta la nuova condotta (ghisa sferoidale), più resistente rispetto alle tubazioni di vecchia generazione. Le attività, compreso il rifacimento degli allacci delle singole utenze, dovrebbero terminare indicativamente entro il prossimo marzo. In seguito, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, sarà garantita anche la riasfaltatura dei tratti di strada interessati dai lavori.

“Ringrazio Acque – sottolinea il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci – per aver dato avvio a questi lavori, attesi da molto tempo, e per l’impegno nel reperire le risorse mancanti, necessarie nella lotta alle perdite idriche su tutto il tratto ulignanese. È un ulteriore tassello nell’attività di ammodernamento delle infrastrutture presenti nel territorio, che ottimizzano l’impiego della risorsa idrica e migliorano la qualità del servizio”.