VOLTERRA – Erbe selvatiche, funghi succosi, foreste incantate, segreti botanici e l’operosità delle api, sono solo alcuni degli itinerari proposti durante la prima edizione delle “Giornate della biodiversità”, che si svolgeranno nel territorio di Volterra e in Alta Valdicecina da aprile a ottobre. Si parte oggi, sabato 13 aprile, alle ore 15 con “Alla scoperta delle erbe”, con ritrovo presso la Sala Calderai Loc. La Miniera a Montecatini V.C.

Le Giornate sono un’occasione per celebrare la varietà della vita sulla Terra, e per sensibilizzare sull’importanza della sua conservazione e sulla consapevolezza del delicato equilibrio in cui si trova.

L’evento, declinato in escursioni, seminari e incontri, è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e dal Distretto Rurale e Biologico Val di Cecina con il contributo del Lions Club di Volterra e di Unicoop Firenze Sezione Soci di Volterra.

Vede inoltre la collaborazione dell’Unione Montana Alta Val di Cecina, Comune di Montecatini, ITC Volterra, Associazione Mondo Nuovo, Gruppo micologico Volterrano e numerose realtà locali che da anni lavorano sui temi dell’agricoltura, della sostenibilità, della cultura e dell’alimentazione. L’obiettivo è informare la cittadinanza sull’importanza e sul valore della biodiversità e dell’agrobiodiversità.

Le giornate sono tutte a partecipazione gratuita e non occorre la prenotazione.

Per tutte le info – Consorzio Turistico Volterra 0588 – 86099

www.volterratur.it