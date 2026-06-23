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LIVORNO – LeggerMente, ottava edizione al via a Villa Fabbricotti.

Dopo l’anteprima durata dall’1 all’11 giugno, il festival entra nel vivo dal 26 giugno con un fitto programma di appuntamenti fino al 19 luglio tra narrativa, attualità, teatro, memoria e grandi ospiti.

Ad aprire LeggerMente 2026, il 26 giugno alle 18, Andrea Pennacchi con “Una foresta di scimmie” (Marsilio), un percorso che riporta alle radici del racconto e alla forza trasformativa dello sguardo.

Martedì 30 giugno alle 18.30 è la volta di Francesca Fialdini con il romanzo “Come fossi una bambola” (Mondadori), un invito a interrogarsi sui propri legami e a riconoscere la possibilità di ritrovare autonomia e libertà.

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