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PISA – Dall’Europa arrivano 2,5 milioni di euro all’Università di Pisa per studiare come gli esseri umani imparano a parlare e applicare questi meccanismi all’intelligenza artificiale.

È questo l’obiettivo di CLIMB, il progetto coordinato da Alessandro Lenci, professore ordinario di Linguistica dell’Ateneo pisano, che si è aggiudicato un Erc Advanced Grant, uno dei più prestigiosi finanziamenti assegnati dall’European Research Council.

Il progetto, che durerà cinque anni, punta a sviluppare una nuova generazione di modelli linguistici, i sistemi alla base delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT e Claude. Oggi questi strumenti sono in grado di scrivere testi, tradurre contenuti e rispondere a domande in modo sempre più naturale, ma per apprendere il linguaggio hanno bisogno di essere addestrati su enormi quantità di dati.

La sfida di Climb è seguire una strada diversa. I ricercatori cercheranno infatti di riprodurre alcuni dei meccanismi con cui gli esseri umani acquisiscono la lingua fin dall’infanzia, attraverso l’interazione con l’ambiente, l’osservazione del mondo e le relazioni sociali. L’obiettivo è comprendere meglio come nasce la competenza linguistica umana e, allo stesso tempo, progettare sistemi di intelligenza artificiale più efficienti, trasparenti e sostenibili.

“Con Climb vogliamo superare il paradigma secondo cui per costruire sistemi linguistici intelligenti basta aumentare la quantità di dati e la dimensione dei modelli – spiega Lenci -. Il progetto svilupperà modelli linguistici per sei lingue – italiano, inglese, francese, tedesco, norvegese e cinese – utilizzando dati che combinano testo, parlato e informazioni visive, organizzati secondo le diverse fasi dello sviluppo linguistico umano. I risultati potranno avere ricadute sia nella ricerca sul linguaggio sia nello sviluppo di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, come assistenti virtuali, sistemi di traduzione e strumenti per l’elaborazione automatica dei testi”.

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