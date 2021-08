FIRENZE – Nella giornata di oggi 11 agosto i Vigili del Fuoco di Firenze alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Firenze Dario Nardella e di un rappresentante dei lavoratori della Gkn, hanno partecipato all’apertura delle celebrazioni del 77° anniversario della Liberazione di Firenze.

La campana posta sulla Torre di Arnolfo fu suonata l’11 agosto del 1944 da Franco Budini, un vigile del fuoco in servizio presso il distaccamento posto in Piazza della Signoria, per chiamare i fiorentini a raccolta per la battaglia e la liberazione di Firenze.

E l’elmo indossato questa mattina dal vigile del fuoco presente sulla Torre di Arnolfo, è lo stesso che utilizzò Budini nel 1944.