SIENA – Il programma Ikigai, avviato nel 2018 da Fondazione Mps per accompagnare i giovani nella crescita personale e professionale, si è arricchito di una sezione dedicata alle donne grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio.

L’iniziativa rientra nella partnership tra Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Comitato per l’Imprenditoria Femminile, nata per valorizzare e sostenere l’imprenditoria innovativa al femminile sul territorio. Quest’anno quattro progetti sono stati premiati: Agertech, Geen.ai, Piceria di Comunità e Myralab, due nella categoria Ikigai Start Up e due nella sezione Ikigai Social Hub.