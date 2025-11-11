Ambientato nella Siena del ‘500, l’intreccio nasce da due prigionieri fiorentini che ripercorrono le gesta del modello plautino (fughe, mascheramenti, scambi di persona) provocando equivoci e situazioni paradossali.

Tra commedia dell’arte e teatro di corte, tra romanticismo e grottesco militarismo, lo spettacolo evoca il dramma dei prigionieri di tutte le guerre di tutti i tempi e il monito a ricordare che i nostri figli saranno trattati così come noi trattiamo i figli del nostro nemico.

In scena mercoledì 12 novembre alle 21 al Teatro dei Rinnovati, lo spettacolo della compagnia Atelier Teatro di Milano si colloca all’interno delle celebrazioni per il cinquecentenario dell’Accademia Senese degli Intronati (1525 – 2025) con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

