Lo spettacolo, in scena venerdì 14 e sabato 15 novembre alle 21, inaugurerà la stagione di prosa 2025/2026 del Teatro, a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale.

In scena Marco Cacciola, tra gli interpreti più interessanti sul panorama nazionale, per oltre 10 anni sodale di Antonio Latella. Tramite una drammaturgia in cui la voce dell’attore e quella di Bernini si rincorrono senza soluzione di continuità a generare sulla scena – come scolpendo nel vuoto – presenze, figure e ricordi, l’opera costruisce una riflessione profonda e universale sul ruolo dell’artista, mostrandoci un Seicento che prefigura il giorno d’oggi, sospeso tra il secolo della Scienza nuova e l’attuale imbarbarimento, sempre più incombente.

www.teatroflorida.it