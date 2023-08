LIVORNO – Martedì 8 agosto 2023 alle 21,30 alla Fortezza Vecchia di Livorno andrà in scena ABBAdream, il nuovo spettacolo firmato Stage11.

I nuovi coloratissimi costumi e le scintillanti scenografie contribuiranno a costruire la giusta atmosfera per far rivivere sul palco livornese le indimenticabili canzoni degli ABBA. Preparatevi a ballare!

È il 1971 quando Björn Ulvaeus e sua moglie, la bionda Agnetha Fӓltskog, formano il gruppo insieme a Benny Andersson e alla sua ragazza, la norvegese Anni-Frid Lyngstad (meglio conosciuta come “Frida”), da quel momento in poi per gli ABBA ha inizio la conquista dell’Eurofestival e delle classifiche discografiche.

Lo spettacolo ABBAdream ripropone le canzoni più significative del gruppo nella loro versione originale, impreziosite dall’esecuzione dal vivo grazie alla presenza di una band che supporta le splendidi voci femminili.

Una scaletta coinvolgente per una serata elettrizzante, you can dance! La direzione musicale è di Simone Giusti, quella artistica di Susanna Pellegrini.