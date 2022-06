VOLTERRA – Dopo due anni di sospensione per la pandemia, riprende l’attività pubblica dell’Osservatorio Astronomico “Città di Volterra”.

Venerdì 27 giugno, alle ore 21.30, sarà infatti possibile recarsi presso la struttura, a Mazzolla, per imparare, o approfondire, l’osservazione del cielo a occhio nudo o con il telescopio. L’Osservatorio, situato presso la casa per ferie “Il Vile”, ha da sempre rappresentato un riferimento importante per il territorio, ma anche per le scolaresche di una vasta area della Regione. Il Gruppo Amici della Natura, di cui il Gruppo Astrofili fa parte, gestisce fin dalla nascita l’Osservatorio e nell’occasione ha deciso di “ripartire”, coinvolgendo la cittadinanza attraverso veri e propri corsi di avvicinamento alla cultura dell’osservazione del cielo e dello spazio. Il corso base, dal titolo “Impariamo il telescopio”, inizierà pertanto venerdì 27 Giugno e proseguirà poi con cadenza settimanale.

Una terra, quella del Volterrano, che da un lato si presta all’osservazione del cielo e dello spazio, dati anche i bassi livelli di inquinamento luminoso, ma che si presenta ricca, allo stesso tempo, di suggestioni che vedono rimbalzare il nome di Volterra direttamente nello spazio, come nel caso del cratere lunare intitolato al volterrano Giovanni Inghirami, astronomo, o come quello dell’asteroide “Volterra”, dedicato al grande matematico Vito Volterra.