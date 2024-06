LUCCA – Se una farfalla batte le ali a Lucca, chissà cosa accade dall’altro capo del mondo. Lucca Comics & Games 2024 – in programma dal 30 ottobre al 3 novembre – ‘gioca’ su una doppia lettura ‘farfallesca’: da una parte una celebrazione, in linea con la manifestazione del centenario della morte di Giacomo Puccini e, dall’altra, il forte richiamo alla teoria del caos, con quel claim – ‘The Butterfly Effect’ – che rimanda a un corollario di questa teoria che studia come piccoli cambiamenti possano portare a grandi conseguenze.

Per rendere omaggio a Puccini, invece, usa il linguaggio crossmediale che le è maggiormente affine: con tre poster della manifestazione di ispirazione pucciniana – non casuale il rimando a una delle opere più famose, la ‘Madama Butterfly’ -, affidati a sensei Yoshitaka Amano, artista giapponese che incarna un enorme melting pot di culture e di media. Amano ha creato tre immagini, ognuna delle quali rappresenta un atto dell’opera pucciniana.

Il primo atto, ‘Overture’, segna l’inizio delle anteprime ed è rappresentato dall’opera che Amano ha dedicato a ‘Tosca’, con un abbraccio di due personaggi, tra la fisicità e la fantasia, che cattura tutta l’esuberante energia del Festival. Il secondo atto, ‘Crescendo’ sarà a Milano a settembre, dove una serie di personaggi del mondo del fumetto, del fantastico e del gaming entreranno più nel merito dell’edizione 2024. L’immagine che accompagnerà questa fase sarà quella dedicata a ‘Madama Butterfly’ ed evocheà il crescente entusiasmo e l’anticipazione che caratterizzano il periodo che precede l’inizio del festival. Il terzo e ultimo atto è in programma il 30 ottobre, con l’inizio della manifestazione: il Maestro Amano ha immaginato questa fase come ‘governata’ da ‘Turandot’, che, secondo lui, meglio di qualunque altro personaggio femminile pucciniano rappresenta la creatività e la passione che animano Lucca Comics & Games.

Yoshitaka Amano è un artista giapponese di fama mondiale, noto per il suo lavoro rivoluzionario nel campo dell’animazione, dei videogiochi e dell’arte contemporanea. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’70 con Tatsunoko Productions, contribuendo a serie iconiche come Gatchaman e Time Bokan. Negli anni ’80 e ’90, è diventato celebre per le sue illustrazioni per la serie di videogiochi Final Fantasy, che gli hanno guadagnato un riconoscimento internazionale. Amano è anche un apprezzato pittore e scultore, con opere esposte in tutto il mondo.

I ‘COMPLEANNI’ DEL 2024 – Il 2024 è anche l’anno di importanti ricorrenze. Innanzi tutto ci sarà il compleanno di Tetris che spegne 40 candeline, assieme al suo creatore, Alexey L. Pajitnov che sarà a Lucca assieme a Henk B. Rogers – co-fondatore dellaTetris Company – per parlare della storia del gioco e del suo impatto sulla cultura pop, ma anche della direzione che il brand sta prendendo e prenderà nei prossimi anni.

E ancora, sono già iniziati i festeggiamenti per il 25esimo anniversario di ‘One Piece’ che culmineranno a Lucca grazie alla presenza di Tatsuya Nagamine, regista degli ultimi anni delle avventure del pirata dal cappello di paglia e, precedentemente, di altri titoli Toei, come ‘Dragon Ball Super’ o ‘Broly. Con lui anche Kenji Yokoyama, animatore storico dai primi episodi a oggi.

Ma gli anniversari non finiscono qua: quest’anno ricorrono anche i 50 anni dall’incontro tra la fantasia di David Lance ‘Dave’ Arneson e il pensiero sistematico di Gary Gygax e che portò alla pubblicazione di Dungeons & Dragons, rendendo possibile raccontare collettivamente una storia, nella quale i giocatori possono assumere i ruoli di eoe e protagonisti. In 50 anni, ovviamente, il mondo del gioco è cambiato profondamente e la narrazione interattiva ha esercitato un’influenza decisiva sulla cultura popolare, passando dalla forma classica del gioco da tavolo, fino al gioco di ruolo dal vivo; dalla diffusione del libro-game fino alla sviluppo delle piattaforme digitali dei giochi per computer e del gioco on-line. E, per celebrare questa importante ricorrenza, Lucca Comics & Games darà vita a due tributi unici.

Il primo è l’esposizione ‘Gateway to Adventure: 50 years of D&D Art’ che – per la prima volta – mette in mostra (nella Chiesa dei Servi) gli originali della Koder Collection, con capolavori di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Calwedd, Brom, Todd Lockwood e che sarà curata da uno dei più importanti storici del gioco, Jon Peterson.

Il secondo tributo è quello di ‘consacrare’ un luogo di Lucca a questo gdr: il Comune, infatti, intitolerà a Gary Gygax e Dave Arneson, in modo permanene, il sotterraneo del baluardo San Paolino delle Mura. Ospite d’onore di questa edizione, infine, sarà Jeremy Crawford, lead rules designer di D&D e lead designe del nuovo 2024 Player’d Handbook.

NETFLIX & SQUID GAME 2 – Netflix torna alla grande a Lucca Comics & Games, con l’anteprima della seconda stagione di ‘Squid Game’, in programma il 31 ottobre, quando il creatore, scrittore e regista, Hwang Dong-Hyuk e i protagonisti, Lee Jung-Jae e Wi Ha-Jun incontreranno i fan e sveleranno alcune novità dell’attesissimo secondo capitolo di quella che resta la serie più vista su Netflix e che andrà in onda entro la fine del 2024.

LETTERATURA & C. – Il nome che sicuramente non mancherà di richiamare numerosi fan è quello dell’autore di ‘Piccoli Brividi’, Robert Lawrence Stine, che arriva per la prima volta in Italia per incontrare i fan. Altro autore presente al Festival è Stuart Turton, acclamato autore de ‘Le sette morti di Evelyn Hardcastle’ e ‘Il diavolo e l’acqua scura’, romanzo dal quale è stato realizzato anche un gioco da tavolo che venne presentato a Lucca Changes, l’edizione ‘pandemica’ della manifestazione lucchese. Turton a Lucca presenterà il suo nuovo romanzo thriller ‘L’ultimo omicidio alla fine del mondo’ che esce a ottobre per Neri Pozza Editore.

LA ‘CASA DEI FUMETTI’ SEMPRE PIU’ GRANDE – Il padiglione centrale della manifestazione, quello di piazza Napoleone, ‘tempio’ del fumetto, si rinnova, per garantire una migliore fruibilità degli spazi e permettere al pubblico di vivere al meglio la manifestazione, trovando anteprime e novità editoriali, (ri)scoprendo case editrici e partecipando ai firmacopie. La struttura sarà una tensostruttura a campata unica, con un lato interamente dedicato agli ingressi e quello opposto solo alle uscite.

Tra gli ospiti di questa edizione, per i Comics troviamo Kazu Kibuishi, autore capace di unire più anime e raggiungere il cuore di giovani lettori e lettrici, accompagnandoli in mondi fantastici e che sarà protagonista anche di una delle mostre allestite a Palazzo Ducale, dove sarà possibile addentrarsi nel suo universo della fantasia e, al tempo stesso, scoprire il processo creativo e le tecniche dietro le sue storie.

Tra gli ospiti anche Scott Snyder, considerato uno dei più celebri e apprezzati sceneggiatori di comics contemporanei e al quale si devono titoli come ‘We Have Demons’; ‘Clear’; ‘Night of the Ghoul’; Peach Momoko a cui si deve la collana Marvel ‘Ultimate X-Men’ che rinarra in chiave nipponica le origini del gruppo di eroi; Karen Berger, editor pluripremiata, ha fondato la leggendaria etichetta di DC Comics ‘Berger Comics’, dove ha pubblicato oltre 350 storie, tra cui ‘Sandman’, ‘Swamp Thing’, ‘John Constantine’ e ‘Preacher’. E anora, Richar Bruning, uno dei più importanti graphic designer nel settore fumetti e che, fino al 2010 è stato direttore creativo, supervisionando l’ingresso di Dc nella pubblicazione online e, al momento, è art director e collaboratore come redattore per Berger Books.

VENT’ANNI DELL’AREA MUSIC E COSPLAY – Quello dell’area Music e dei Cosplay è un compleanno ‘interno’ alla manifestazione, che no mancherà di attirare moltissimi appassionati e che culminerà con il concerto ’Vent’anni e poi…’, in programma il 2 novembre alle 21: «Non una mera celebrazione bensì un’occasione di ritrovare tutti i compagni di una bella avventura. Saranno, infatti, moltissimi gli artisti che non mancheranno questo appuntamento, rendendolo unico e irripetibile.

E, ancora, videogames, con le novità dal mondo di Star Wars, cosplay con le gare a livello nazionale, manga, con l’annuncio di grandi nomi in arrivo dal Giappone, una sempre più forte internazionalizzazione con la presenza di tre case editrici di fumetti, una francesce, una statunitense e una di Taiwan e ancora tantissime sorprese da rivelare.

Per avere tutte le informazioni ed essere costantemente aggiornati sul programma si può consultare il sito https://www.luccacomicsandgames.com/it/2024/home/ dove si possono trovare anche le informazioni su biglietti e abbonamenti.