PORTO SANTO STEFANO -In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Raffaella Carrà oggi nella Chiesa di Santo Stefano Protomartire, a Porto Santo Stefano (Grosseto). La celebre soubrette è scomparsa esattamente un mese fa.

Leggi L’Argentario dice addio a Raffa. La Maremma e il mar Tirreno avevano ispirato la Carrà

Raffaella Carrà, per sua volontà, è voluta tornare per il suo ultimo viaggio nel suo amato Argentario, dove possedeva una villa a Cala Piccola e dove trascorreva le sue estati. Una funzione religiosa voluta da Sergio Japino che, come annunciato, ha accompagnato le ceneri della grande artista nell’ultimo viaggio nei luoghi a lei più cari, com’era suo desiderio. La messa, a cui era presente Lorena Bianchetti, presentatrice amica di Raffaella Carrà, è stata celebrata da don Sandro Lusini, parroco di Porto Santo Stefano. Sull’altare le ceneri di Raffaella e una sua foto circondata da tanti bambini, quelli che aveva adottato e per i quali ha fatto varie opere di solidarietà.