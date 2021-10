SIENA – Le opere d’arte del palazzo della Presidenza della Repubblica di Panama saranno studiate e restaurate dall’Università di Siena.

Dopo gli accordi firmati negli scorsi anni tra l’Ateneo senese e l’Università Statale di Panama e l’intesa con il Parlamento Latinoamericano, che vede coinvolto anche il Comune di Siena, è stato firmato ieri presso la sede presidenziale un programma esecutivo nel settore del restauro, nell’ambito dell’Accordo Quadro Culturale e Scientifico tra la Repubblica Italiana e quella di Panama.

Il progetto, finanziato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, oltre a riconoscere l’eccellenza italiana nel recupero delle opere d’arte, offrirà un’importante occasione per la formazione a Panama di un primo gruppo di studenti, che saranno i futuri restauratori ed esperti di gestione del patrimonio culturale del paese; contemporaneamente, la documentazione di tutte le fasi dell’intervento costituirà uno strumento di formazione anche per gli studenti italiani della Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università di Siena. Sarà il Ministero della Cultura panamense a mettere a disposizione il laboratorio dove verranno svolti gli interventi in particolare sulle opere pittoriche da parte dei restauratori italiani indicati dal Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Ateneo senese.

