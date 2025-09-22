Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE Il settore della gioielleria italiana si prepara a mettersi in mostra alla “Watch & Jewellery Middle East Show”, la più importante fiera degli Emirati Arabi Uniti dedicata a gioielleria, oreficeria e orologeria.

50 tra le migliori aziende, esporranno nel Padiglione italiano dal 24 al 28 settembre prossimi, grazie al coordinamento di Artex. Tra queste anche 7 aziende toscane.

“Il Padiglione è diventato uno dei punti di maggiore interesse del Watch & Jewellery Middle East Show che negli ultimi anni è cresciuto fino a diventare il principale evento fieristico dedicato alla gioielleria degli Emirati Arabi – spiega Sara Biagiotti della direzione di Artex -. Anche la presenza italiana, frutto della collaborazione ventennale tra Artex, Expo Centre e Camera di Commercio di Sharjah, è cresciuta in termini di numero di aziende e di area espositiva”.

La fiera conta in totale 500 espositori provenienti da 21 Paesi ed è visitata da migliaia di persone: la scorsa edizione i visitatori furono 87.000 provenienti da 106 Paesi diversi, compresi 1400 operatori professionali, con focus su Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

“Nel 2024 il valore delle esportazioni italiane di preziosi negli Emirati Arabi è stato pari ad 1,3 miliardi di Euro con una crescita del 12% sull’anno precedente e i dati del primo semestre 2025 confermano il buon andamento delle esportazioni con una crescita del 55% sul primo semestre 2024, nonostante il costo dell’oro sia ormai ai massimi storici”, commenta Biagiotti.