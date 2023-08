SIENA – Siena piange la prematura scomparsa di Davide Dore, ex consigliere comunale eletto nelle file della Lega nel 2018 e appassionato contradaiolo dell’Istrice.

“Appassionato contradaiolo, consigliere comunale e provinciale sempre disponibile e volenteroso, nel rispetto dell’amministrazione e per il bene della città” lo ha ricordato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio. “Come primo cittadino e a nome di tutto il Comune mi stringo al dolore della famiglia di Davide, un figlio che la nostra città perde”- conclude Fabio.

Anche il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha rivolto alla famiglia le più sincere condoglianze per la scomparsa. “Pur su fronti politici differenti, ricordiamo il suo impegno in consiglio comunale per la Città ed il suo contributo di equilibrio ed esperienza”.