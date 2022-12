FIRENZE – “A Firenze è prevista l’ondata di piena dell’Arno tra le 17 e le 19 di oggi”. Lo scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che da questa notte, con il sistema di Protezione civile, sta seguendo l’evolversi dell’ondata di maltempo che ha investito gran parte della regione.

“Nel Pisano – scrive sempre Giani – portata di 1500 metri cubi d’acqua al secondo prevista in serata. In caso di necessità apriremo lo scolmatore”.

“Il livello dell’Arno sta aumentando e le previsioni annunciano un picco nelle prime ore di domani mattina, con una portata stimata sopra i 1500 metri cubi al secondo”. Lo afferma il sindaco di Pisa, Michele Conti, con un post sulla sua pagina Facebook. “Per la città sarà una notte di apprensione anche se al momento non ci sono particolari allarmi. La situazione è per il momento sotto controllo – prosegue infatti Conti – anche se la variabile maggiore è legata all’entità delle piogge nel pomeriggio. Abbiamo comunque attivato tutti gli strumenti di monitoraggio, con la Protezione Civile del Comune di Pisa in contatto costante con i tecnici del Genio civile della Regione Toscana”.