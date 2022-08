FIRENZE – Una forte perturbazione sta attraversando in queste ore la Toscana con raffiche di vento, bombe d’acqua e temporali forti.

Disagi si registrano nella zona del viareggino dove, a causa della caduta di un albero è stata chiusa la variante Aurelia a Viareggio sud. Alberi caduti anche a Pistoia. Vento forte e acqua anche nella città di Siena e nel Senese.

Chiusa, sempre per caduta alberi, la ss439 Sarzanese Valdera a Lajatico in provincia di Pisa. Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine.

A Barga i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Fornaci di Barga per il soccorso ad una persona che è stata colpita, con la sua automobile in transito, da una porzione di tetto divelto dal vento.

Una tromba d’aria sulla costa nord della Toscana ha causato a Massa (Massa Carrara) il ferimento di un uomo all’interno di un deposito dei bus, colpito alla testa da materiali, oggetti e detriti sollevati dal vento.

“Con la sala operativa stiamo seguendo la forte perturbazione che sta attraversando la Toscana con raffiche di vento sopra i 100km/h. Il sistema regionale di Protezione Civile è attivo e sono già in corso interventi in varie Province per cadute di alberi e messa in sicurezza” ha scritto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.