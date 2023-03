COLLE DI VAL D’ELSA – Dopo la mostra con le opere di Mario e Marisa Merz, esposte all’UMoCA da ottobre 2022, in occasione della sua riapertura, fino a marzo 2023, l’”Under Museum of Contemporary Art” inaugura il 1 Aprile 2023 una nuova esposizione: tre sculture di Mimmo Paladino, artista italiano tra i più celebri e tra i principali esponenti della Transavanguardia, faranno la loro comparsa sotto le arcate del Ponte di San Francesco, per restarvi fino a novembre.

La nuova mostra, curata dall’artista cinese Cai Guo-Qiang, autore dello stesso progetto UMoCA, ideato nel 2001 e ricostruito nel 2022 grazie al Bando PAC del Ministero della Cultura, è organizzata da Associazione Arte Continua e dal Comune di Colle di Val d’Elsa che confermano, tramite il proseguimento della programmazione espositiva di UMoCA, il loro impegno per promuovere l’arte nello spazio pubblico.

Per l’inaugurazione della nuova mostra di UMoCA, Associazione Arte Continua promuove, nella giornata del 31 marzo, alle ore 19, una visita alla presenza dell’artista alla Fonte delle Fate e, alle ore 20:00, la proiezione al Cinema Garibaldi di Poggibonsi del film La divina cometa (2022), ultima opera cinematografica di Mimmo Paladino; a seguito della proiezione (durata 96 minuti) è prevista negli spazi del cinema una conversazione tra l’artista e Mario Lorini, Presidente ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Nella giornata del 1 aprile a Colle Val d’Elsa, alle ore 12, avverrà l’apertura di UMoCA con le opere di Mimmo Paladino.

“Salutiamo con grande piacere questa seconda mostra all’UMoCA, e siamo orgogliosi di poter ospitare a Colle uno dei più noti ed importanti artisti viventi, che ci omaggia con le sue opere – sottolinea Cristiano Bianchi, assessore alla Cultura e Turismo di Colle di Val d’Elsa. – Mimmo Paladino arriva sotto gli archi del Ponte di San Francesco subito dopo Mario e Marisa Merz: la presenza di artisti di questo calibro, oltre a confermare la presenza di Colle sulla mappa dell’arte contemporanea internazionale, ci dà prova tangibile della bontà del progetto UMoCA, nel quale abbiamo creduto non solo per i contenuti artistici ma anche come prototipo di rigenerazione urbana a motore culturale: l’attivazione di questo particolarissimo ed iconico museo, che è entrato subito in modo originale nel paesaggio urbano, ha riqualificato il luogo portando l’arte nello spazio pubblico, un’arte che rivendica il suo ruolo sociale creando identità e partecipazione. In questo modo l’UMoCA aggiunge un nuovo tassello alla vicenda storico artistica di Colle di Val d’Elsa, città da sempre vocata all’innovazione e per questo caratterizzata da una interessantissima compresenza di antico e contemporaneo: siamo convinti che questo aspetto possa contribuire ad incrementare anche l’attrattiva turistica di Colle, rivolgendosi ad un pubblico attento che è sempre più alla ricerca di percorsi di visita alternativi per scoprire una Toscana animata da quell’idea di “Rinascimento Continuo” recentemente coniata dalla strategia di promozione turistica regionale. Un particolare ringraziamento va all’Associazione Arte Continua, che da oltre 30 anni si spende per promuovere l’arte pubblica e la crescita culturale e sociale dei nostri territori”.

Il curatore Cai Guo-Qiang, il Comune di Colle Val d'Elsa e Associazione Arte Continua sono lieti di annunciare "Mimmo Paladino per Arte all'Arte", evento inaugurale per la mostra di Mimmo Paladino presso UMoCA – Under Museum of Contemporary Art.

A proseguimento della programmazione espositiva di UMoCA, la nuova mostra di Mimmo Paladino celebra un grande artista che ha già partecipato ai progetti dell’Associazione, in particolare nell’ambito di Arte all’Arte, per la cui terza edizione (1998) è stata realizzata presso la Fonte delle Fate di Poggibonsi l’opera I dormienti, diventata installazione permanente nel 2000. Negli spazi di UMoCA saranno esposte, a partire dal 1 aprile e per otto mesi, fino a novembre 2023, tre sculture realizzate da Paladino tra il 2015 e il 2022.

Mimmo Paladino

Mimmo Paladino (Paduli, 1948) è un artista italiano tra i principali esponenti della Transavanguardia italiana. La sua pratica artistica fonde elementi figurativi e riferimenti artistici provenienti dalle più diverse aree culturali, sperimentando al contempo con materiali e tecniche, e lavorando su oggetti di recupero e scolpendo figure totemiche arcaizzanti. Dopo una prima fase di sperimentazione si è dedicato principalmente alla pittura, esponendo nelle più prestigiose istituzioni e manifestazioni di arte contemporanea in Italia e all’estero.

UMoCA – Under Museum of Contemporary Art

UMoCA – Under Museum of Contemporary Art è il progetto dell’artista cinese Cai Guo-Qiang elaborato per la sesta edizione di Arte all’Arte (2001), progetto decennale promosso da Associazione Arte Continua dal 1995 al 2005, nella ricerca di un dialogo tra l’arte contemporanea e il patrimonio artistico, architettonico e paesistico toscano. A Colle Val d’Elsa Cai Guo-Qiang propone l’allestimento e di un nuovo piccolo museo di arte contemporanea situato sotto le arcate del ponte di San Francesco, ponte trecentesco costruito per collegare la città con il convento francescano situato sulla collina adiacente: non solo un museo, ma anche un vero ponte, che mette a confronto Colle di Val d’Elsa con le culture da tutto il mondo.