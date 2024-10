MONTEPULCIANO – Patrizia La Porta è la nuova direttrice scientifica del Museo Civico Pinacoteca Crociani di Montepulciano.

L’incarico per i prossimi tre anni è stato conferito al termine della selezione pubblica svoltasi nelle scorse settimane. 63 anni, residente a Certaldo, La Porta ha una lunga carriera nel campo della gestione museale e della storia dell’arte. Tra le diverse attività, ha diretto i Musei Civici di San Gimignano, Colle di Val d’Elsa e Casole d’Elsa.

«Diamo il benvenuto alla Dottoressa La Porta, che guiderà il nostro Museo Civico per i prossimi anni. La sua preparazione ed esperienza saranno preziosi per continuare a rafforzare il ruolo del Museo all’interno della comunità poliziana e per intensificare la collaborazione con gli istituti scolastici e i poli culturali del territorio», hanno dichiarato il sindaco Angiolini e l’assessora alla Cultura, Lara Pieri.

«Accolgo questa nuova avventura con grande entusiasmo», ha dichiarato la neo direttrice «Ho già iniziato a conoscere il personale del Museo e non vedo l’ora di mettere a disposizione le mie competenze e la mia passione per valorizzare ulteriormente questo importante centro culturale di Montepulciano e della Toscana».

L’Amministrazione Comunale di Montepulciano desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento al precedente direttore, Roberto Longi, per l’eccellente lavoro svolto durante i suoi anni di mandato, «sotto la sua sapiente guida», affermano il sindaco e l’assessore alla Cultura «il Museo è cresciuto notevolmente in termini di offerta culturale, ampliando le sue collezioni e aumentando l’interesse del pubblico».

Il curriculum. Allieva di illustri studiosi come Luciano Bellosi e Fiorella Sricchia Santoro, Patrizia La Porta si è laureata in Lettere Moderne con specializzazione in Archeologia e Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Siena. Oltre ad aver diretto i Musei Civici di San Gimignano, Colle di Val d’Elsa e Casole d’Elsa, ha collaborato anche come consulente con le direzioni dei musei di Volterra e Massa Marittima. Il suo percorso professionale include esperienze con i servizi educativi delle Soprintendenze di Pisa e Siena, e come coordinatrice dei Servizi Educativi della Fondazione Musei Senesi e del Sistema Museale della Valdelsa Fiorentina. Patrizia La Porta ha, inoltre, curato l’allestimento del complesso museale di Santa Chiara a San Gimignano, che include la Spezieria di Santa Fina e la Galleria d’Arte Contemporanea. Ha inoltre collaborato all’organizzazione di importanti mostre e ha pubblicato numerosi articoli e saggi su riviste scientifiche di alto profilo, oltre ad aver curato cataloghi di mostre e guide museali. Nell’ultimo anno, oltre alla direzione del Museo di Casole d’Elsa, ha coordinato scientificamente la mostra dedicata al pittore senese quattrocentesco Stefano di Giovanni, detto il Sassetta, a Massa Marittima.