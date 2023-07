MONTERIGGIONI (SI) -Dal 6 al 9 luglio si terrà quella che ormai è riconosciuta come una fra le più importanti e longeve feste medievali del nostro Paese: ‘Monteriggioni di torri si corona’.

Tutto inizierà il 6 luglio, con il banchetto medievale, un magnifico prologo alla festa allietato da momenti di musica e di intrattenimento. Le giornate si articoleranno in continui spettacoli di piazza e di strada, le sfilate in abito storico e le rievocazioni di antichi mestieri. Per concludere il 9 luglio con i fuochi artificiali e il concerto finale.

La Festa medievale è un’iniziativa fatta di tre componenti specifiche: le associazioni del territorio, il gruppo storico e culturale de L’Agresto (con le sue varie componenti) e gli artisti. Si conferma, inoltre, come di consueto il rapporto con la Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. per l’organizzazione di questa complessa kermesse

La 30° edizione avrà un format innovativo, caratterizzato da una maggiore condivisione con i soggetti del territorio, la durata di un solo fine settimana lungo ed anche il prezzo del biglietto di accesso che sarà “popolare”: 5 euro per i non residenti, mentre l’ingresso sarà gratuito per i residenti nel Comune di Monteriggioni.

Le associazioni del territorio proporranno nelle “taverne” delle pietanze tratte da ricettari di fine XIII secolo-XV secolo. Inoltre, hanno scelto un piatto che sarà oggetto di giudizio da parte di una apposita giuria. È stato, così, istituito il premio “La XV torre” per la migliore proposta filologica composta da cibo e allestimento.

In questa edizione si è scelto di affidare il manifesto della Festa, per la prima volta, a un grande autore, andando così a rappresentare non solo un notevole veicolo promozionale, ma anche un unicum da collezionare. L’autore per questa edizione è il maestro Milo Manara.

1 di 10

“Monteriggioni e le sue mura sono un patrimonio di inestimabile valore, dal punto di vista artistico e paesaggistico, certo, ma anche iconografico ed identitario – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – un simbolo inequivocabile che identifica la Toscana, la sua storia, la sua ricchezza culturale. Questa ricchezza è testimoniata da ‘Monteriggioni di torri si corona’, un evento-simbolo, una delle prime, più importanti e più longeve feste medioevali della nostra regione”.

“La Festa Medievale “Monteriggioni di torri si corona” è giunta alla sua trentesima edizione consacrando di fatto questo appuntamento come una tradizione della Toscana e dell’Italia – afferma il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini – È un evento ormai radicato nella vita della nostra comunità e che è diventato parte della nostra identità culturale. Protagonista è il Medioevo che per ogni cittadino di Monteriggioni è anche lo specchio dentro al quale guardarsi ogni giorno, semplicemente passeggiando per il nostro territorio”.

DOVE COMPRARE I BIGLIETTI:

https://www.ticketone.it/artist/monteriggioni-di-torri-si-corona/