LAJATICO – Il Comitato Difesa Territorio, nato per contrastare la realizzazione di un parco eolico con pale giganti a Lajatico, affila le armi. Per il 7 Luglio alle ore 21, ha convocato un’assemblea pubblica, nella sala consiliare del Comune.

Invitato anche il sindaco Alessio Barbafieri, assieme ai suoi collaboratori, il vicesindaco e l’assessore all’ambiente. Obiettivo del Comitato è fare il punto della situazione su una questione, quella del parco eolico, che ha creato non pochi malumori nella tranquilla comunità locale. Dibattiti che si sommano, in quel di Lajatico, alla vicenda della paventata fusione con Peccioli, su cui dovrebbe essere varato un referendum consultivo.

Momenti importanti quindi per la comunità di Lajatico, in grado di incidere in modo determinante sulle strategie di lungo periodo, per il territorio e per le stesse zone circostanti.