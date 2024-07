AREZZO – Il “Moonlight Festival on tour” promuove uno special event in notturna ad Arezzo per celebrare il 450° anniversario dalla morte di Giorgio Vasari.

Martedì 23 luglio alle ore 21 appuntamento al Museo nazionale d’arte medievale e moderna in via San Lorentino, 8 con “Vasari sotto le stelle”. Un’iniziativa culturale grazie alla quale sarà possibile visitare le sale espositive di Palazzo Bruni Ciocchi, tra spettacoli e musica.

L’evento è organizzato da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della provincia di Arezzo, la collaborazione della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del MiC, della Strada dei Vini “Terre d’Arezzo”, dell’associazione rumorBianco e dell’associazione Scannagallo.

Il programma

All’arrivo nel cortile, i visitatori saranno accolti dagli armati dell’associazione culturale Scannagallo in una ricostruzione di ambienti e attività legati alla figura di Giorgio Vasari e riferite alla propria attività rievocativa e culturale.

I visitatori potranno salire al primo piano, accompagnati da Giorgio Vasari in persona, nel grande corridoio dove è conservato l’eccezionale “Convito per le nozze di Ester e Assuero” eseguito da Giorgio Vasari per il refettorio della Badia delle SS. Flora e Lucilla in Arezzo, una delle opere più famose del pittore aretino e tra i dipinti su tavola più grandi del Cinquecento italiano.

Dopo una breve visita guidata a cura di Silvia Vecchini, presidente di Federagit Confesercenti, all’interno del Museo, grazie all’intervento teatrale itinerante “Vasari is present – Confessioni di Plautilla” sarà celebrato il cinquecentesimo anniversario dalla nascita di Giorgio Vasari, uno dei più grandi maestri dell’arte italiana del Rinascimento. Con la regia di Chiara Renzi e la drammaturgia di Camilla Mattiuzzo e con le interpretazioni di Carlotta Mangione e Samuele Boncompagni, i visitatori saranno protagonisti di un viaggio teatrale alla scoperta della pittrice Plautilla Nelli, suora domenicana e priora del monastero di Santa Caterina da Siena a Firenze.

Con l’evento nell’evento “Vasari is present” sarà celebrata l’eredità dell’artista mettendo in evidenza l’importante contributo delle donne nell’arte e nella società del Rinascimento. L’iniziativa prosegue con lo spettacolo di danze rinascimentali a cura dell’associazione culturale Scannagallo prima di brindare, nel giardino, con Vasari, con una degustazione di vini e bollicine a cura della Strada del vino Terre di Arezzo.

Tutte le attività previste sono gratuite essendo comprese nel costo del biglietto normale di ingresso al museo a 6 euro. Ridotto 2 euro.

Per info e prenotazioni consigliate: Lucio Gori di Confesercenti 3387417046