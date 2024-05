FIRENZE – A causa di un difetto di notifica del processo al professore Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi, accusato di omicidio colposo, l’appello per la morte di Davide Astori è stato rinviato.

Indagati per omicidio colposo. Morte Astori, avvisi di garanzia per due medici

Il processo per la morte del giocatore della Fiorentina trovato morto nella sua stanza di albergo a Udine la mattina del 4 marzo 2018, dove era in trasferta per una partita del campionato, si terrà il prossimo 9 luglio.

I giudici hanno accolto l’eccezione dei difensori, Sigfrido Fenyes e Francesco Bellucci, secondo cui solo il professore non ha ricevuto nei termini di legge l’avviso per l’udienza in programma oggi. In primo grado, nel maggio 2021, il professore era stato condannato con rito abbreviato a un anno di reclusione e al risarcimento danni a favore di Francesca Fioretti e Vittoria Astori, rispettivamente compagna e figlia del calciatore. La difesa aveva poi impugnato la sentenza e il processo era stato fissato inizialmente ad aprile 2025, ma poi anticipato ad oggi. In aula presente Francesca Fioretto che non ha voluto rilasciare dichiarazioni.