SIENA – Il capitale in eccesso di Mps ammonta a 2,2 miliardi, ipotizzando “a soli fini illustrativi” di mantenere un indicatore di solidità patrimoniale Tier 1 ratio del 13,5%.

Lo scrive la banca nelle risposte ai soci in vista dell’assemblea di giovedì 11 aprile, ricordando come “l’ammontare di capitale in eccesso dipende, tra le altre cose, dall’obiettivo in termini di coefficienti di capitale”.

Il gruppo, si legge sempre nella documentazione predisposta per l’assemblea, dispone di un patrimonio immobiliare su base consolidata valutato 1.844 milioni di euro, ad esclusione degli immobili in dismissione, mentre le Dta (attività fiscali differite) ammontano a 1.843 milioni di euro e se ne prevede un utilizzo per 330 milioni nel 2024 sulla base di “una stima soggetta, tra le altre cose, all’alea dell’effettiva base imponibile 2024 nonché all’effettivo utilizzo dei fondi rischi ed oneri”.