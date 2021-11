SIENA – E’ stata rinviata a mercoledì 10 novembre l’udienza al Tribunale del lavoro di Siena per il processo per comportamento antisindacale a carico di banca Mps dopo la denuncia delle sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.

Il giudice Delio Cammarosano ha accolto la richiesta di rinvio dei legali di entrambe le parti che sarebbero al lavoro per trovare un accordo extragiudiziale. Al centro del contezioso legale “tre procedure fortemente impattanti per i lavoratori e per l’organizzazione della banca” secondo i sindacati. Qualora banca e sindacati non trovassero un’intesa, mercoledì il giudice potrebbe emettere sentenza.