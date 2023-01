SIENA – La Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena, Patrizia Grieco, come avevamo anticipato, ha comunicato nel corso del Consiglio di Amministrazione odierno di aver informato il Ministero dell’Economia e delle Finanze della sua indisponibilità al rinnovo dell’incarico in scadenza con la prossima assemblea di Bilancio.

“È stata un’esperienza umanamente e professionalmente molto intensa, culminata con il successo dell’aumento di capitale. Ringrazio quindi tutti i colleghi, l’Amministratore Delegato, Dott. Luigi Lovaglio, il management e il Consiglio di Amministrazione che hanno svolto uno straordinario lavoro in anni molto complessi e sfidanti” ha detto Patrizia Grieco.

Grieco era stata nominata alla presidenza di Mps nel maggio del 2020, voluta dal Mef, e il suo incarico sarebbe scaduto, insieme a quello dell’intero consiglio di amministrazione, con l’assemblea che Mps ha convocato per il 20 aprile. Gradita alle strutture tecniche del Tesoro, guidate da Alessandro Rivera, all’inizio del 2022 aveva gestito la revoca della fiducia all’ex amministratore delegato Guido Bastianini, in quota ai Cinque Stelle.

Manager apprezzata in area di centrosinistra, è stata presidente dell’Enel per sei anni, fino al 2020, chiamata nel 2014 dall’allora ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, durante il governo di Matteo Renzi. E’ l’attuale presidente di Assonime e consigliere di amministrazione di Ferrari ed Amplifon. La sua carriera di manager l’ha vista guidare, in veste di amministratore delegato, Italtel, Siemens Informatica, Value Team e, dal 2000 al 2013, Olivetti. Il nome del suo sostituto figurerà nella lista che il Tesoro, ora a guida Centrodestra, dovrà mettere a punto per Siena e che dovrebbe vedere la riconferma dell’amministratore delegato, Luigi Lovaglio, forte del successo di un difficile aumento di capitale e impegnato in una profonda ristrutturazione della banca che sta iniziando a dare risultati, come dimostra il venir meno del divieto della Bce alla distribuzione di dividendi e il superamento delle incertezze sulla continuità aziendale della banca.

Banca Monte dei Paschi ha reso noto il calendario degli eventi societari 2023. Il 7 febbraio si svolgerà il Consiglio di Amministrazione con l’approvazione dei risultati di bilancio 2022, l’8 marzo, sempre il Consiglio di Amministrazione passerà all’esame del progetto di bilancio 2022. Per il 20 aprile convocata l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2022. Il 5 maggio Consiglio di Amministrazione con il resoconto intermedio di gestione del I° trimestre 2023. Il 3 agosto Consiglio di Amministrazione con la relazione finanziaria semestrale 2023 mentre il 7 novembre Consiglio di Amministrazione con il resoconto intermedio di gestione del III° trimestre 2023.