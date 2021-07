SIENA – “Si sta materializzando un incubo per l’economia toscana, che andrebbe sventato in tutti i modi”.

E’ quanto affermato dal senatore del Pd Andrea Marcucci in relazione alla trattativa in esclusiva tra Mef e Unicredit per il potenziale acquisto di banca Mps. “Le notizie allarmanti che stanno arrivando sulla fusione UniCredit-Mps impongono al ministero una puntuale informazione in Parlamento. Credo che il ministro Franco possa prendere questo impegno”.

