SIENA – Il cda di Mps ha approvato oggi la piena integrazione con Mediobanca attraverso una fusione per incorporazione. L’operazione prevede il delisting di Mediobanca dalla Borsa.

In parallelo, le attività di corporate & investment banking e private banking per la clientela di fascia alta passeranno a una società non quotata, interamente controllata da BMPS e mantenente la denominazione “Mediobanca S.p.A.”. Questo veicolo includerà anche la partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A. e preservare il brand di eccellenza nel settore, sinonimo di competenze uniche in consulenza per imprese e privati.

La mossa ridefinisce la struttura di Mps per massimizzare sinergie industriali, obiettivi reddituali e creazione di valore. “Si valorizza l’expertise distintiva di Mediobanca e delle sue risorse professionali in un modello operativo specializzato”, si legge nella nota ufficiale della Banca.

BMPS ha già informato Mediobanca, che ha preso atto delle delibere nel rispetto delle norme sulle operazioni con parti correlate e degli obblighi legali.

