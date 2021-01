Coronavirus. L’appello del sindaco di Bibbiena, «Evitare i ritrovi familiari»

«Evitate i ritrovi familiari». A lanciare l’appello è Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena (Arezzo), che nei giorni scorsi aveva lanciato l’allarme sull’aumento di nuovi positivi nel suo territorio, dove ad oggi sono 95 i contagiati.

«Possibile che ci siano molti asintomatici» Il sindaco concentrandosi «sugli 80 positivi usciti negli ultimi dieci giorni» rileva che, esclusi 30 casi legati alla rsa di Serravalle, dove il virus ha colpito ospiti, operatori e familiari di operatori, gli altri 50 positivi sono divisi per circa 15 famiglie, con una media di 3 positivi per famiglia. Questo è un dato interessante perché mostra che ci sono sintomatici e che da una positività in media ne vengono fuori altre due che sono spesso asintomatici, quindi possibile che ci siano molti asintomatici. La conclusione è ovvia: dobbiamo assolutamente evitare assembramenti familiari».

Rispetto assoluto delle regole «Come abbiamo potuto capire da un’analisi più approfondita – aggiunge il primo cittadino – non ci sono focolai preoccupanti, ma tutto nasce a livello di nuclei familiari, quindi raccomando il rispetto assoluto delle regole e di evitare in maniera particolari i ritrovi familiari. La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata»