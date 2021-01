Legge sui piccoli Comuni. Definito l’elenco. In Toscana sono 122. Consulta la lista

La Conferenza unificata ha approvato lo schema di Dpcm che definisce l’elenco dei 5.518 piccoli Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti che rientrano nelle tipologie definite dalla Legge Realacci cosìddetta sui ‘piccoli Comuni’.

“In Toscana sono 122 gli enti interessati ai finanziamenti di questa legge volta a sostenere, valorizzare, ripopolare i nostri territori” spiega Sandro Cerri sindaco di Montecatini Val di Cecina e coordinatore dei piccoli Comuni toscani. “Finalmente il passo avanti atteso per l’attuazione della legge per i piccoli Comuni”.

Per la concreta utilizzazione delle risorse dovrà essere emanato un ulteriore Dpcm, che definirà il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni e individuerà le priorità degli interventi, da realizzare attraverso un Fondo ad hoc.

“L’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, ci dimostra che non c’è tempo da perdere, occorre accelerare gli interventi e potenziare la dotazione nazionale del Fondo che oggi ammonta a 160 milioni di euro in sei anni” conclude il sindaco.