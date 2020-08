Mauritius? No Lunigiana. Buffon e D’Amico scelgono la Toscana per il relax

Momenti di relax nel cuore della Lunigiana per Gianluigi Buffon e la compagna Ilaria D’Amico. Bagno nelle fredde acque di un torrente per il portiere della Juve, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione e la fine di una stagione che l’ha visto ancora una volta conquistare il campionato, e per l’amata conduttrice di Sky che ha annunciato che lascerà la conduzione del programma per dedicarsi ad altro, chiudendo dopo 17 anni di calcio. E’ stato lo stesso Buffon a postare la foto sul suo profilo Instagram.