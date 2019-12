Pensionamenti personale scuola, pochi giorni alla scadenza domande. A Siena aperture Patronato Inac anche per le feste

E’ fissata per il 30 dicembre 2019 la scadenza per l’invio delle istanze di dimissioni on-line, così da poter inoltrare la richiesta di pensionamento per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) e l’eventuale richiesta di pensione più part-time. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2020.

Per fornire tutte le informazioni utili e per aiutare il personale della scuola ad inoltrare le dimissioni volontarie dal servizio tramite la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it), il Patronato INAC – a Siena in Viale Sardegna 37 int. 8 – effettuerà aperture straordinarie e rimarrà aperto anche venerdì 27 dicembre (dalle ore 8.30 alle ore 13) e lunedì 30 dicembre (dalle ore 8.30-13 e dalle 14.30-18.30). Info: tel. 0577.203729.

È stata infatti pubblicata la nota operativa 50487 dell’11 dicembre 2019 e la tabella con i requisiti relativa ai pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2020, in attuazione del Decreto ministeriale 1124 del 6 dicembre 2019. Il DM 1124/19 è stato successivamente integrato con il Decreto ministeriale 1137 del 12 dicembre 2019, trasmesso con la nota 50613 del 13 dicembre 2019.