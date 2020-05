Piazza del Campo, a proposito di posti più belli del mondo. Parola di Jovanotti

“Oggi Piazza del Campo, Siena. A proposito di posti più belli del mondo! Molto vento e ho pure sbagliato strada allungando di una ventina di chilometri ma ne è valsa la pena”. Parola di Lorenzo Cherubini, Jovanotti dal suo profilo Instagram, che questa mattina con la sua bicicletta è arrivato fino a Siena per una sosta in piazza del Campo. Tra gennaio e febbraio Jova, son la sua bici fucsia, ha pedalato per 4000 km dagli Appennini alle Ande, leggendo e cantando poesie di Neruda, Sepulveda e Andrade per il docu-film, “Non voglio cambiare pianeta”.