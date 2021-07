GROSSETO – Relax in Toscana per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti immortalato dal nostro fotografo Enzo Russo al Bagno Parosol di Capalbio.

A giudicare dalla foto Zingaretti non riesce a rilassarsi nemmeno in vacanza e arriva in spiaggia al telefono e il volto pensieroso. Chissà se a rovinargli la giornata sono grattacapi legati alla regione che amministra o problematica legate al Partito Democratico.

Leo Gassman si rilassa ad Ansedonia

In relax ad Ansedonia (al Bagno Il Tempio) è stato, invece, pizzicato Leo Gassman, cantante e figlio dell’attore Alessandro. Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte” era in compagnia di alcuni amici. Dopo una giornata di sole e mare, Leo ha assistito alla partita dell’Italia contro la Spagna, dopo aver cenato con la mamma.