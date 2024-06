SIENA – Manca la data della morte e anche il dettaglio sulla modalità dell’omicidio. La certezza è che Nicolas Matias Del Rio è stato ucciso tramite soffocamento. Questo ha detto l’autopsia effettuata stamani.

Impossibile però per il medico legale Mario Gabbrielli stabilire quando è avvenuto il decesso, perchè l’avanzato stato di decomposizione del corpo al momento del ritrovamento, tre giorni fa, non ha permesso di dare un’indicazione precisa. Secondo chi indaga, l’uccisione potrebbe essere successiva al giorno del rapimento. Non è chiaro se sia stata portata a termine tramite strangolamento o con una corda. Il quarantenne senza vita è poi stato ritrovato in fondo a un pozzo, con mani e piedi legati e la testa avvolta in un sacchetto.

Le tessere mancanti potrebbero essere recuperate nelle dichiarazioni dei tre indagati. Due hanno già parlato, mentre uno è in attesa di un interprete. A fare la differenza, al momento, ciò che ha detto Klodjan Gionj. Le sue rivelazioni hanno permesso di dare una svolta al caso, dopo un mese di silenzi.