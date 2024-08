FIRENZE – Quasi tutte le domande arrivate sono state accolte: 13.025 su 13.907. Mille in più rispetto all’anno scorso. E ancora non è finita qui, perchè come ha detto il presidente Eugenio Giani, “contiamo di portare a circa 15 mila il numero dei beneficiari”.

Che avranno la possibilità di usufruire dei nidi gratis: il requisito essenziale era un Isee inferiore ai 35 mila euro. La Regione ha approvato il decreto che contiene l’elenco dei beneficiari’ e assegnato le risorse ai Comuni per la gratuità del nido a partire da settembre. L’elenco dei beneficiari è in forma anonima, nel senso che non vi compaiono i nomi delle famiglie ma il codice assegnato alla domanda di ciascun beneficiario.

Ogni famiglia riceverà nei prossimi giorni una comunicazione personalizzata. La formula di assegnazione prevede che le risorse arrivino dalla Regione direttamente ai nidi aderenti a ‘Nidi Gratis’, per il tramite dei Comuni. Un terzo delle domande accettate riguarda Firenze, poi a seguire Pisa e Prato.

Per le famiglie che hanno Isee tra i 35.000 ed i 50.000 euro sarà possibile un sostegno attraverso un altro bando, “Nidi di qualità”, che si rivolge ai Comuni e non direttamente ai cittadini. “Nidi di qualità” destina 10 milioni di euro alle amministrazioni comunali per la qualificazione dei servizi per la prima infanzia, tra le viarie misure rese possibili da queste risorse c’è anche l’attivazione di un contributo per aiutare anche le famiglie con Isee tra i 35.000 ed i 50.000 euro nel pagamento della retta per il nido.

