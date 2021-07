SIENA – Una nuova sede per Cisl Siena che nel pomeriggio di ieri ha inaugurato i nuovi locali nel centro della città in Via Rinaldo Franci 14. A fare gli onori di casa il segretario generale di Cisl Siena Emanuela Anichini.

Segretario Anichini: «In questi locali gli utenti potranno trovare tutti i nostri servizi e il nostro personale a completa disposizione»

«La Cisl Siena si sdoppia per essere sempre più vicina ai cittadini – ha sottolineato Anichini – Oltre alla sede provinciale in Strada Massetana Romana 56, in questi locali gli utenti potranno trovare tutti i nostri servizi e il nostro personale a completa disposizione. Una scelta fatta per una presenza sempre più capillare e al fianco degli utenti, per essere sempre attenti e pronti a rispondere alle esigenze della collettività».

Sede distaccata operativa da metà luglio

La sede distaccata, che ospita la Federazione nazionale dei pensionati, il Patronato Inas e il Caf, sarà operativa dalla metà di luglio. Fino ad allora tutti gli utenti che necessitano di un supporto in centro possono rivolgersi agli uffici di Viale Curtatone, 2. Per info tel 0577/289206