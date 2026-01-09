Tempo lettura: 2 minuti

MASSA – Sette persone sono state sanzionate con una multa di circa 300 euro ciascuna per violazione del regolamento ferroviario.

La multa è legata all’occupazione dei binari della stazione di Massa il 3 ottobre 2025, in occasione di una manifestazione pro-Palestina coincidente con lo sciopero generale nazionale.

Il corteo, partito dal centro storico della città, aveva raggiunto la stazione ferroviaria. Alcuni partecipanti hanno bloccato i binari, mentre la linea era già interrotta per analoghi presidi in altre stazioni. Tra i sanzionati figurano figure di spicco del sindacato: Nicola Del Vecchio, segretario provinciale Cgil di Massa-Carrara; Stefano Lecchini della Filctem; e Umberto Faidda della Fiom. Coinvolti anche quattro membri del Collettivo studentesco, studenti dell’ultimo anno delle superiori. Il numero dei multati potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Il verbale, redatto dalla Polizia Ferroviaria (Polfer), prevede una sanzione base di 300 euro, più 12,41 euro per spese di notifica. La motivazione è chiara: “per aver violato il divieto di attraversamento dei binari indicato nel regolamento ferroviario”.

Nicola Del Vecchio, tra i primi a ricevere la multa, ha commentato l’episodio su Facebook. “Anche a me, come ad altri manifestanti, è stata notificata una sanzione da parte del Compartimento Polizia ferroviaria per la Toscana – racconta il segretario – nella quale mi si contesta di aver violato il regolamento ferroviario che vieta l’attraversamento dei binari in occasione dello sciopero generale del 3 ottobre. Una manifestazione colorata e pacifica che aveva come obiettivo quello della Pace. Questo atto non è altro che un modo per cercare di reprimere il dissenso. Noi non ci faremo intimidire e siamo pronti ad opporci in tutte le sedi ad una simile ingiustizia”.

Le autorità non hanno ancora replicato alle accuse di repressione mosse dal sindacalista.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita