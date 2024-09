SIENA – La più bella del reame. Ofelia Passaponti a 24 anni è la nuova Miss Italia. E’ stata incoronata a Porto San Giorgio (Fermo), ricevendo la fascia da Martina Colombari.

Nata a Siena, è la sesta reginetta toscana. L’ultima era stata Rachele Risaliti nel 2016. “Cercherò di portare la fascia con onore”, ha detto subito dopo la vittoria. Per arrivare al successo si è esibita in svariate prove. A convincere i giudici il balletto finale. Niente di nuovo per Riccardo Gambelli, scrittore e amico di famiglia, che l’ha vista crescere e che sul palco ha rivisto tutte quelle caratteristiche.

