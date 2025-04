Tempo lettura: < 1 minuto

VERONA – “I dazi ci preoccupano, ma siamo convinti che la qualità del nostro vino sia tale da sconfiggere anche la politica protezionistica.

Dobbiamo tuttavia renderci conto che è importante che il pubblico, a partire dal Governo, possa sostenere i produttori, così come avvenuto in Spagna, così che le aziende possano da un lato promuovere se stesse nel mondo, magari anche laddove i dazi non ci sono, e dall’altro lavorare al rinnovo dei propri vitigni, in modo da ottenere una produzione di vino sempre più forte e di qualità”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Vinitaly aprendo l’edizione numero 57 della fiera internazionale del vin italiano.