COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – Un incontro pubblico, aperto a tutta la cittadinanza, per condividere nel segno della partecipazione il percorso avviato di Colle di Val d’Elsa candidata a Capitale italiana della cultura per il 2028.

E’ quanto in programma per mercoledì 9 aprile alle ore 21 al Teatro del Popolo dopo che il Consiglio comunale, approvando un atto di indirizzo della Giunta comunale, ha dato il via all’istituzione del direttivo e del comitato di candidatura.

Secondo quanto previsto dalla delibera il direttivo è composto da tutti i responsabili dei servizi del Comune coordinato dal segretario generale e ha la funzione di sovraintendere alle attività mentre il comitato di candidatura è presieduto dal sindaco Piero Pii e coordinato dall’assessore alla cultura Daniele Tozzi in cui saranno di diritto ufficio cultura, turismo, biblioteca e direzione dei musei e sarà aperto a tutte le eccellenze del territorio – associazioni e aziende – impegnate nel settore culturale e turistico, ma anche a cittadini che abbiano competenze in grado di portare valore aggiunto al percorso.

Sempre secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo sarà coinvolto l’Ambito turistico Valdelsa Valdicecina, il coordinamento con le istituzioni provinciali e regionali e, appunto, il coinvolgimento dei cittadini e della città nel percorso di partecipazione.