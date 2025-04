Tempo lettura: < 1 minuto

CHIANCIANO TERME (SI) – Dal 9 aprile, un nuovo supporto per accrescere le competenze e l’innovazione.

È pronta ad aprire a Chianciano Terme l’Antenna Europa di Anci Toscana, il servizio di informazione e supporto per cittadini, enti, imprese e associazioni.

L’obiettivo è facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento europee, nazionali, regionali e locali, offrendo delle opportunità di confronto e uno scambio di buone pratiche, facilitando lo sviluppo di una rete per accrescere le competenze e l’innovazione.

Chiunque potrà gratuitamente accedere a questo sportello, che sarà fisico – con una presenza periodica nei locali del Comune – e anche online. Lo Sportello può essere contattato in via continuativa tramite telefono (0578 652 318) e via mail (antennaeuropa@comune.chianciano-terme.si.it).

Saranno anche attivati diversi canali di informazione, come le mail, le piattaforme social e una newsletter mensile e non mancheranno degli incontri di informazione e approfondimento su bandi di particolare interesse. L’inaugurazione è attesa per il 9 aprile dalle 16.30 presso il Palazzo Comunale di Chianciano Terme, in via Solferino 3.

Interverranno in apertura Grazia Torelli, sindaca di Chianciano Terme, Simone Gheri, direttore di Anci Toscana; Marina Lauri, responsabile agricoltura, montagna e aree interne di Anci Toscana e Paola Ballini, coordinatrice della Rete Sportello Montagna di Anci Toscana.