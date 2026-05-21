POGGIBONSI – La Provincia di Siena ha ricevuto in questi giorni da parte di Rete Ferroviaria Italiana la richiesta di integrazioni documentali per l’emissione formale del parere definitivo da parte di RFI, passaggio indispensabile per concludere la conferenza dei servizi per la ricostruzione del ponte di Bellavista nel Comune di Poggibonsi.
Proprio nell’ottica di una costante cooperazione istituzionale, l’ufficio tecnico dell’ente, insieme ai progettisti incaricati, ha già preso in carico il documento per esaminare nel dettaglio la consistenza delle richieste e formulare i relativi riscontri tecnici nel più breve tempo possibile.
Dopo la consegna del progetto esecutivo da parte della ditta incaricata dei lavori, le successive sedute della conferenza dei servizi e la ricezione di tutti i pareri, l’iter per l’avvio dei lavori di ricostruzione del Ponte di Bellavista è arrivato così nella sua fase conclusiva. La consegna del cantiere per l’avvio dei lavori rimane ad oggi confermato entro la primavera.
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