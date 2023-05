SIENA – “La Fondazione Mps è finalmente tornata a svolgere il suo ruolo di protagonista nello sviluppo del territorio. Grazie a una gestione attenta e oculata, negli ultimi anni ha potuto mettere in sicurezza il patrimonio e il suo bilancio e ha ricominciato a distribuire utili”.

Commenta così Giorgio Del Ciondolo della segreteria nazionale del Psi la notizia della distribuzione di 17 milioni di euro da parte della Fondazione Mps.

“Il Partito Socialista esprime soddisfazione – continua – per il ruolo di risanamento svolto dal presidente Carlo Rossi in questi anni. Apprezziamo inoltre che i contributi non siano stati elargiti a pioggia, come accadeva un tempo, ma secondo precisi criteri e priorità di interesse per il territorio. Si tratta di un modo nuovo di intendere il rapporto con la Fondazione che in futuro deve far crescere i settori fondamentali della ricerca e della produzione culturale, del sociale e dello sviluppo. Per troppo tempo la Fondazione era stata gestita con metodi che nulla avevano a che fare con la sua crescita e valorizzazione, rischiando perfino di distruggerla. Quel tempo per fortuna è finito e sta a tutti vigilare che non ritorni. I socialisti sono impegnati nell’affermare con nettezza la discontinuità con quei metodi e quei protagonisti. Per questo sono impegnati per l’affermazione di Anna Ferretti alle prossime elezioni amministrative e per l’avvio di una nuova stagione del centrosinistra a Siena e provincia”.