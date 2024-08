SANT’ANNA DI STAZZEMA – Non c’è pace neanche 80 dopo. Nel giorno dove si ricorda la strage di Sant’Anna di Stazzema (Lucca) per mano nazifascista, il sindaco Maurizio Verona ha sottolineato l’assenza di rappresentanti del governo. Come già fatto anche nel 2023.

Il ministro Antonio Tajani ha inviato tuttavia una lettera per testimoniare la vicinanza ai famigliari delle vittime. “Ho sempre avuto a cuore il tema della memoria e oggi voglio ricordare soprattutto le vittime di quella strage efferata e le loro sofferenze. E il mio pensiero corre veloce anche ai Carabinieri di Fiesole che ricordiamo questo stesso giorno, ai militari di Cefalonia, ai Martiri delle Fosse Ardeatine dove mi sono voluto recare anche quest’anno il 25 aprile in rappresentanza del Governo – ha detto il vicepremier – Ma oggi Stazzema significa anche futuro, per apprendere dal passato insegnamenti e valori con cui costruire un domani migliore per i nostri figli e i nostri nipoti”.