LIVORNO – La copertura delle banane destinate alla Svizzera. Saltata però, perchè la Guardia di finanza di Livorno ha intercettato il carico di 148 chilogrammi di cocaina, in arrivo dall’Ecuador.

Pronti a ritirarli, come racconta Il Tirreno, tre corrieri albanesi. Con uno scanner sono stati individuati 139 panetti dentro il container, poi i finanzieri si sono appostati ed hanno atteso alcune ore per cogliere chi venisse a ritirare il carico. I corrieri non hanno opposto resistenza e si sono fatti arrestare. Non sono residenti in Italia, non avevano documenti ed è stato difficile identificarli. Due sono fratelli. Avrebbero percepito un compenso di alcune migliaia di euro se il ritiro del carico fosse andato a buon fine. Il tribunale di Livorno ha convalidato il sequestro e gli arresti. L’operazione risale ad alcune settimane fa. E’ il più grosso sequestro di cocaina effettuato negli ultimi anni nel porto di Livorno. La droga era destinata al Nord Italia.

