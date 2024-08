STAZZEMA – Protocollo di intesa tra l’Associazione Robert Kennedy Human Rights Italia e il Parco della Pace di S.Anna di Stazzema. Obiettivo quello di portare nelle scuole del territorio temi legati a diritti umani, educazione civica e sostenibilità anche per tenere viva la memoria di avvenimenti come la strage di Sant’Anna di Stazzema.

L’accordo è stato firmato oggi, anniversario dell’eccidio del 12 agosto 1944 che fece 560 vittime civili, dal segretario generale dell’associazione Federico Moro, e dal sindaco Maurizio Verona.

In particolare, l’Associazione organizzerà per i docenti e gli alunni delle scuole di Stazzema corsi di formazione sui diritti umani, la sostenibilità e, in generale, le tematiche afferenti all’educazione civica. La firma c’è stata durante la giornata per la commemorazione della strage nazifascista. “Cultura di pace e dialogo tra i popoli sono pilastri che accomunano la nostra realtà con il Parco della Pace di S.Anna – dichiara Federico Moro – Formare e sensibilizzare i giovani è fondamentale per costruire un mondo giusto e pacifico. Siamo orgogliosi di siglare questo accordo in una giornata così significativa”.

Stazzema, critica del sindaco all’assenza di membri del governo (agenziaimpress.it)

“E’ un patto che mette al centro i giovani studenti, la loro educazione e la conoscenza dei fatti tragici della Seconda guerra mondiale nei luoghi in cui sono ben salde le radici dell’Unione Europea – commenta il sindaco Verona che è presidente dell’Istituzione Parco nazionale della pace – Un impegno costante che, a partire dai superstiti della strage di Sant’Anna, è prioritario qui nel Parco della pace. Questo accordo rafforza il lavoro di diffusione e sensibilizzazione dei valori della pace e della democrazia nei confronti delle nuove generazioni”. Rfk Italia e Colors for Peace (associazione no profit che promuove il lavoro artistico dei bambini) hanno presentato un’esposizione di disegni sul tema della pace realizzati da bambini di tutto il mondo, per sensibilizzare l’opinione pubblica e lanciare un messaggio di inclusione e solidarietà.