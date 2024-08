FIRENZE – Davanti alla Toscana, solo la Lombardia. Gli atleti nati nel Granducato hanno contribuito alla causa olimpica italiana con 12 podi e 4 medaglie d’oro. Per i lombardi, 15 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso.

Nell’ordine si tratta di Jasmine Paolini (oro, Castelnuovo di Garfagnana ma cresciuta a Bagni di Lucca, tennus) Gabriele Rossetti (oro, Firenze, torp a volo) Vittoria Guazzini (oro, Pontedera ma cresciuta a Poggio a Caiano, ciclismo su pista), Carlotta Cambi (oro, San Miniato/Montopoli, pallavolo), Filippo Macchi (due argenti, Pontedera, scherma), Alice Volpi (argento, Siena, scherma), Leonardo Deplano (bronzo, Firenze, nuoto), Lorenzo Zazzeri (bronzo, Firenze, nuoto), Lorenzo Musetti (bronzo, Carrara, nuoto), Ginevra Taddeucci (bronzo, Lastra a Signa, nuoto), Simone Alessio (bronzo, Livorno, taekwondo).

Risultato che rappresenta una grande soddisfazione per il presidente del Coni regionale Simone Cardullo, che allo stesso tempo si è detto dispiaciuto per i mancati podi di Larissa Iapichino, nel salto in lungo, e Leonardo Fabbri, nel lancio del peso. Due atleti che puntavano, forti dei risultati ottenuti in stagione. L’occasione per ribadire la necessità di maggiori impianti che diano ai giovani la possibilità di crescere.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di Agenziaimpress https://whatsapp.com/channel/0029VaCrCSY1SWt7Q1XU3Z0A

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!